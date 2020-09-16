Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Пригожин готов помогать "новичку" Навальному
Бэйл вернётся из "Реала" в "Тоттенхэм"
Виктор Медведчук: есть угроза нацбезопасности Украины
Телефонные мошенники похитили денежные средства у 30 граждан
"Локомотив" почти договорился о переходе Тикиньо из "Порту"
Дипслужба РФ в Эстонии напомнила, что Россию не сломал ещё никто
Названы отрасли экономики РФ, способные к быстрому восстановлению
Александр Лукашенко: хватит будоражить страну
Корабли Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы

В реестре недвижимости станут указывать аварийность жилья

Росреестр должен указывать аварийность жилого дома в реестре недвижимости, считают парламентарии, поддержавшие соответствующий законопроект. Инициативу поддержал и Минстрой.

В реестре недвижимости станут указывать аварийность жилья

"Как правило, граждане получают информацию о приобретаемом ими объекте недвижимости из выписки, содержащей общедоступные сведения в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). В связи с чем этот источник получения сведений о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции является наиболее надежным, достоверным, и его использование позволит гражданам избежать последствий приобретения жилых помещений в таких многоквартирных домах", — считают в думском комитете ЖКХ.

Депутаты согласились с мнением авторов проекта закона о сложностях в получении информации об аварийности дома.

"Сегодня гражданам сложно самостоятельно найти информацию об аварийности дома, потому что у региональных и муниципальных властей сейчас не обязаны предоставлять такие реестры в открытом доступе. При этом гражданин может приобрести квартиру, не зная о том, что приобретает аварийное жильё, так как состояние дома можно оценить только визуально. Законопроект поможет решить эти проблемы и повысит информированности населения об аварийности домов", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Последние материалы
Бэйл вернётся из "Реала" в "Тоттенхэм"
"Опора России" выступила за электронную визу на всей территории страны
Виктор Медведчук: есть угроза нацбезопасности Украины
Телефонные мошенники похитили денежные средства у 30 граждан
"Локомотив" почти договорился о переходе Тикиньо из "Порту"
Дипслужба РФ в Эстонии напомнила, что Россию не сломал ещё никто
Названы отрасли экономики РФ, способные к быстрому восстановлению
Александр Лукашенко: хватит будоражить страну
Корабли Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы
Памятник вместо Ленина: предложение американскому художнику от КПРФ
Популярное
Политика. Новости и аналитика
В Кремле ответили на вопрос об отставке Лукашенко

Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.

В Кремле ответили на вопрос об отставке Лукашенко
Мельница мифов: у слонов нет кладбищ
Полезно знать
Мельница мифов: у слонов нет кладбищ
Личность в культуре
Мошенники присвоили имущество вдовы и дочери Алексея Баталова
Российский шоу-бизнес
Агата Муцениеце хочет вернуть Павла Прилучного
Усам Оздемиров Дедолларизация как уход от токсичной валюты Усам Оздемиров Василий Амирджанов Лукашенко получил от Путина индульгенцию и $1,5 млрд Василий Амирджанов Конрад Ренкас Ложная история для американизации Польши Конрад Ренкас
Комментарии
Полезный завтрак, который сделает ваш день продуктивнее
Проблемная кожа: каких витаминов и элементов вам не хватает?
Грецкий орех как "праздник" для мозга и поддержка для иммунитета
Признаки, говорящие о нехватке витаминов в организме
Шесть привычек, способных сохранить нам здоровье и сделать счастливее
Чем дольше спишь, тем здоровее будешь
Светлана Тихановская: мне было бы о чём побеседовать с президентом РФ
Синдром хронической усталости: 7 новых типов
Эпидемиолог Гундаров: нет смысла делать вакцину от коронавируса
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
Крым: долгий путь на Родину
Крым: долгий путь на Родину
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
Военный эксперт Коротченко: при Зеленском Киев перешёл красную черту
Оппозиция Белоруссии хочет финансовой помощи от ЕС
Георгий Фёдоров: "Массовые протесты — это нормально"
Лукашенко получил от Путина индульгенцию и $1,5 млрд
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников