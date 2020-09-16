Росреестр должен указывать аварийность жилого дома в реестре недвижимости, считают парламентарии, поддержавшие соответствующий законопроект. Инициативу поддержал и Минстрой.

"Как правило, граждане получают информацию о приобретаемом ими объекте недвижимости из выписки, содержащей общедоступные сведения в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). В связи с чем этот источник получения сведений о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции является наиболее надежным, достоверным, и его использование позволит гражданам избежать последствий приобретения жилых помещений в таких многоквартирных домах", — считают в думском комитете ЖКХ.

Депутаты согласились с мнением авторов проекта закона о сложностях в получении информации об аварийности дома.

"Сегодня гражданам сложно самостоятельно найти информацию об аварийности дома, потому что у региональных и муниципальных властей сейчас не обязаны предоставлять такие реестры в открытом доступе. При этом гражданин может приобрести квартиру, не зная о том, что приобретает аварийное жильё, так как состояние дома можно оценить только визуально. Законопроект поможет решить эти проблемы и повысит информированности населения об аварийности домов", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.