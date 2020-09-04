Специалист развеял популярный миф о плавленом сыре

Специалист молочного рынка опроверг популярное суждение о том, что плавленый сыр производят из отходов производства нормального продукта.

"Часто говорят, что плавленый сыр делают из отходов от производства обычного сыра или, что в его составе используются брак и нестандарт. На самом деле производители плавленых сыров используют качественные сыры для плавки. Это может быть вполне качественный продукт. Но, к сожалению, есть и недобросовестные участники рынка, которые могут обманывать потребителей, но это выявляется при экспертизе", — рассказал радио Sputnik председатель Правления Агропромышленной ассоциации Таможенного союза, специалист молочного рынка Андрей Даниленко.

Он заверил, что в магазинах может попасться некачественный плавленый сыр, но очень редко. По самым низким ценам продают продукт без сыра в составе на основе одного из трёх видов растительного масла.