СМИ нашли у родни министра Мантурова отель Hilton 5* в центре Москвы

Родители министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова являются фактическими владельцами пятизвёздочного отеля на улице Малой Дмитровке в центре Москвы, пишут "Ведомости".

Вначале РБК отыскало конечных бенефициаров четырёхзвёздочного отеля "Приморье Grand Resort Hotel" в Геленджике Тамару и Валентина Мантуровых. Агентство утверждает, что они — родители министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, а управляют геленджикской гостиницей через компании "Смарт холдинг" и "360 менеджмент". Их номинальный владелец и гендиректор Алексей Васин.

Газета "Ведомости" "подхватила эстафету" и нашла у той же самой компании "360 менеджмент" во главе с Алексеем Васиным пятизвёздочный отель на улице Малой Дмитровке в центре Москвы. Отель называется "Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton", а стоимость проживания в нём, по данным онлайн-сервиса по бронированью жилья Booking.com, начинается от 7800 рублей за ночь.

Издание пишет, что раньше гостиница называлась "Golden Apple", а приобрела её семья Мантуровых пару лет назад. После реконструкции гостиницу назвали в честь русского писателя Антона Чехова и передали в операционное управление известному международному отельному холдингу Hilton Worldwide.

Денис Мантуров за 2019 год задекларировал максимальный доход среди членов правительства России — 586 млн рублей.