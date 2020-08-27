Путин: мы решим проблемы с водой и энергетикой

Владимир Путин заявил, что важность федеральной трассы сложно переоценить. Она вносит существенный вклад в развитие экономики. Притом ничуть не меньше, чем, к примеру, вода и энергетика. Также президент отметил, что в этих отраслях есть некоторые проблемы, но они, конечно же, будут решены.

Напомним, сегодня состоялось торжественное открытие трассы "Таврида". В нём принимали участие глава РФ Владимир Путин, министр транспорта Евгений Дитрих и глава Республики Крым Сергей Аксёнов.