"Союзмолоко" не одобряет скорое введение маркировки продукции

До окончания эксперимента по обязательной маркировке молочной продукции устанавливать сроки этой маркировки нецелесообразно, считают специалисты отрасли.

"Союзмолоко" считает преждевременным установление сроков внедрения обязательной маркировки молочной продукции до окончания эксперимента, запланированного на конец 2020 года. Часть молочной продукции должна начать маркироваться уже через четыре месяца. Это не позволит обеспечить готовность не только производителей, но и поставщиков оборудования и упаковки, а также ритейлеров и импортеров продукции", — сказал гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артём Белов.

Гендиректор союза считает, что переход на обязательную маркировку более 2,5 тыс. предприятий отрасли займёт не менее полугода.