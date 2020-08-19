До окончания эксперимента по обязательной маркировке молочной продукции устанавливать сроки этой маркировки нецелесообразно, считают специалисты отрасли.
"Союзмолоко" считает преждевременным установление сроков внедрения обязательной маркировки молочной продукции до окончания эксперимента, запланированного на конец 2020 года. Часть молочной продукции должна начать маркироваться уже через четыре месяца. Это не позволит обеспечить готовность не только производителей, но и поставщиков оборудования и упаковки, а также ритейлеров и импортеров продукции", — сказал гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артём Белов.
Гендиректор союза считает, что переход на обязательную маркировку более 2,5 тыс. предприятий отрасли займёт не менее полугода.
"Всего в отрасли действует более 2,5 тысяч средних и крупных предприятий по производству молочных продуктов и несколько тысяч малых организаций, которые не представляется возможным включить в систему менее чем за полгода. Общие итоги с реальной оценкой сроков и затрат на внедрение будут подведены лишь 10 января 2021 года", — сказал Белов, отметив, что без анализа результатов эксперимента введение обязательной маркировки преждевременно.
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