"Яндекс" запустит платформу для самозанятых

Компания "Яндекс" 11 августа запустит новую платформу "Яндекс.Про" для самозанятых, которая позволит производить уплату налогов, вести бухгалтерию, находить заказы и оформить статус самозанятого.

Об этом сообщил управляющий директор группы компаний "Яндекса" Тигран Худавердян.

В дальнейшем компания планирует подключить к платформе другие свои сервисы, в том числе: