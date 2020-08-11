Компания "Яндекс" 11 августа запустит новую платформу "Яндекс.Про" для самозанятых, которая позволит производить уплату налогов, вести бухгалтерию, находить заказы и оформить статус самозанятого.
Об этом сообщил управляющий директор группы компаний "Яндекса" Тигран Худавердян.
В дальнейшем компания планирует подключить к платформе другие свои сервисы, в том числе:
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