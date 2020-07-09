Россиянам старше 75 лет могут повысить пенсии на 5 тыс. рублей

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому, россиянам старше 75 лет будут дополнительно выплачивать по 5 тыс. рублей в месяц. Инициаторами проекта стали депутаты фракции "Справедливая Россия".

На данный момент прибавку могут получать только пенсионеры старше 80 лет.

"Фракция вносит законопроект, по которому дополнительно около 5 тыс. рублей будут выплачиваться не только тем, кто достиг 80 лет, мы предлагаем снизить планку на пять лет, и чтобы пенсионеры, достигшие 75 лет, получали такие пенсии", — заявил глава фракции Сергей Миронов.

Сообщается, что на реализацию данной инициативы с 2021 году потребуется более 181 миллиарда рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бывшие работники угольной промышленности, отработавшие более 25 лет под землей или более 20 лет на выемочных машинах и проходчиками, получат прибавку к пенсии в размере 2500 рублей.