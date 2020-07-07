Часть россиян до конца июля получит прибавку к пенсии в 2500 рублей

Пенсионный фонд РФ планирует до конца июля выплатить россиянам повышенную прибавку к пенсии.

Кто получит прибавку к пенсии?

На доплату могут рассчитывать пенсионеры, которые трудились в области угольной промышленности. Размер прибавки к пенсии будет зависеть от заработной платы, стажа работы и суммы ежегодных взносов, которые выплачивали предприятия.

В каждом регионе сумма доплаты будет рассчитываться индивидуально. Примерная сумма прибавки будет составлять от 2,5 до 7 тысяч рублей.

Доплаты получат бывшие работники угольного промышленности, отработавшие в более 25 лет под землей или более 20 лет работы на выемочных машинах и работы проходчиками.

Работающим пенсионерам надбавку начислять временно не будут.

Ранее эксперт заявил о том, что отменять пенсионную реформу не надо.