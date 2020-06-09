Всемирный банк спрогнозировал спад российской экономики в 2020 году

Всемирный банк дал прогноз касательно экономики РФ в текущем году. По мнению специалистов учреждения, российскую экономику ждет спад на 6%.

Экономисты отмечают, что спад произойдет из-за коронавируса, больно ударившего по экономикам всех стран мира, вернее, из-за ограничительных мер, введенных из-за него. Так, мировую экономику ждет спад на 5,2%. Эксперты ожидают крупнейшее торможение во всех сферах со времен Второй мировой войны.

"Это глубоко отрезвляющий прогноз, поскольку кризис, вероятно, оставит долгосрочные шрамы и создаст серьезные глобальные проблемы", — отметила вице-президент Всемирного банка Джейла Пазарбашиоглу.

Добавим, что наибольшее сокращение доходов испытают развитые экономики — их объем упадет на 7%. ВВП развивающихся стран и стран с формирующимся рынком уменьшится на 2,5%.

Ранее "Правда.ру" сообщала о том, что по-мнению российского аналитика, экономика РФ оживет к концу 2020 года.