В марте этого года объем экспорта российского газа в Турцию составил 210 млн кубометров, что в 7 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Если сравнивать c 2018 годом, то объемы поставок сократились в 14 раз. Турция больше не является одним из основных клиентов "Газпрома". Напомним, что Турция была на втором месте в списке самых крупных клиентов "Газпрома", а теперь она находится во втором десятке. Сейчас даже у Литвы больше объемы закупок.
"II квартал 2020 года станет наиболее трудным для экспорта отечественного газа. После этого возможно постепенное улучшение ситуации", — заявляют эксперты.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, почему российский газ оказался не нужен.
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