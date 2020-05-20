Российский газ перестал быть востребованным в Турции

В марте этого года объем экспорта российского газа в Турцию составил 210 млн кубометров, что в 7 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Если сравнивать c 2018 годом, то объемы поставок сократились в 14 раз. Турция больше не является одним из основных клиентов "Газпрома". Напомним, что Турция была на втором месте в списке самых крупных клиентов "Газпрома", а теперь она находится во втором десятке. Сейчас даже у Литвы больше объемы закупок.

Основные причины:

общее падение спроса из-за коронавируса;

теплая зима;

возросшие объемы закупок Турцией сжиженного природного газа у других стран.

"II квартал 2020 года станет наиболее трудным для экспорта отечественного газа. После этого возможно постепенное улучшение ситуации", — заявляют эксперты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, почему российский газ оказался не нужен.