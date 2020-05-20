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Источник Правда.Ру

Российский газ перестал быть востребованным в Турции

Экономика » Сырье » Газ

В марте этого года объем экспорта российского газа в Турцию составил 210 млн кубометров, что в 7 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Если сравнивать c 2018 годом, то объемы поставок сократились в 14 раз. Турция больше не является одним из основных клиентов "Газпрома". Напомним, что Турция была на втором месте в списке самых крупных клиентов "Газпрома", а теперь она находится во втором десятке. Сейчас даже у Литвы больше объемы закупок. 

Основные причины:

  • общее падение спроса из-за коронавируса;
  • теплая зима;
  • возросшие объемы закупок Турцией сжиженного природного газа у других стран.

"II квартал 2020 года станет наиболее трудным для экспорта отечественного газа. После этого возможно постепенное улучшение ситуации", — заявляют эксперты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, почему российский газ оказался не нужен.

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Темы турция газовая труба российская экономика
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