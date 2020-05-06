За сутки в России производят более девяти миллионов масок

С 24 по 29 апреля производство защитных масок всех типов в России выросло на 11%. На текущий момент за сутки выпускают более девяти миллионов медицинских масок. Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, точное количество средств защиты, производимых за один день в стране, составляет 9 046 744 масок.

По данным Министерства торговли и промышленности РФ, производство кожных антисептиков увеличилось на 24% — объём выпускаемой продукции составляет до 379 тысяч литров в сутки. Выпуск защитных костюмов вырос на 92%, сейчас их выпускают до 110 тысяч штук в сутки.

С чем связан рост производства?

Такой рост производства связан с перепрофилированием некоторых видов предприятий. Кроме того, ранее Минфин предложил разрешить пивоварам производить антисептики в некоммерческих целях.

По состоянию на 6 мая, в России зарегистрировано 165 929 случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом 10559 из них зафиксировали за последние сутки. Умерли 1537 человек, а выздоровели — 21 327.