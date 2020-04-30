Пивовары могут получить разрешение на производство антисептиков

Министерство финансов России предложило временно разрешить пивоваренным компаниям производство гелевых спиртосодержащих антисептиков, пишет ТАСС. Отмечается, что им не придётся уплачивать госпошлину для получения разрешения на такую деятельность. Помимо этого, производить антисептики они будут в некоммерческих целях, то есть не на продажу, а в качестве благотворительности.

"Минфин России действительно поддержал предложение о выпуске производителями пива гелевых антисептиков в некоммерческих целях… Мы подготовили проект постановления правительства РФ, которым производителям пива, оборудование которых оснащено автоматическими счетчиками измерения объема готовой продукции, предоставляется временное разрешение производить в некоммерческих целях определенный объем спиртосодержащих дезинфицирующих средств. Для получения такого разрешения им не придется уплачивать госпошлину", — заявил статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Из чего пивовары будут производить спиртосодержащие антисептики?

Пивовары могут выпускать антисептики из спиртосодержащих отходов от производства безалкогольного пива, а также из купленного для каких-либо собственных технических целей этилового спирта. Информацию об объёме производства антисептиков, а также об объёме использованных отходов и этанола необходимо в обязательном порядке передать в Единую государственную автоматическую систему учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).

В текущий момент проект находится на межведомственном согласовании.