Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Пивовары могут получить разрешение на производство антисептиков

Экономика

Министерство финансов России предложило временно разрешить пивоваренным компаниям производство гелевых спиртосодержащих антисептиков, пишет ТАСС. Отмечается, что им не придётся уплачивать госпошлину для получения разрешения на такую деятельность. Помимо этого, производить антисептики они будут в некоммерческих целях, то есть не на продажу, а в качестве благотворительности.

"Минфин России действительно поддержал предложение о выпуске производителями пива гелевых антисептиков в некоммерческих целях… Мы подготовили проект постановления правительства РФ, которым производителям пива, оборудование которых оснащено автоматическими счетчиками измерения объема готовой продукции, предоставляется временное разрешение производить в некоммерческих целях определенный объем спиртосодержащих дезинфицирующих средств. Для получения такого разрешения им не придется уплачивать госпошлину", — заявил статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Из чего пивовары будут производить спиртосодержащие антисептики?

Пивовары могут выпускать антисептики из спиртосодержащих отходов от производства безалкогольного пива, а также из купленного для каких-либо собственных технических целей этилового спирта. Информацию об объёме производства антисептиков, а также об объёме использованных отходов и этанола необходимо в обязательном порядке передать в Единую государственную автоматическую систему учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).

В текущий момент проект находится на межведомственном согласовании.

Темы антисептики алексей сазанов министерство финансов
Новости Все >
Главврач Коммунарки объяснил, почему нельзя отменять самоизоляцию
Игорь Николаев опубликовал редкое фото с родственниками Киркорова
Спецпредприятие МВД будет шить медицинские маски
Синоптик рассказал о погоде в Москве на 9 мая
Новые случаи коронавируса есть в каждом регионе России
Новый антирекорд: в России выявлено еще 7099 случаев заражения COVID-19
Футболист "Локомотива" извинился за слова о зарплатах врачей
В Петербурге грабители избили и ранили случайного прохожего
Жителям Нижегородской области разрешили часовые прогулки возле дома
65 человек скончались от коронавируса в Москве за сутки
Последние материалы
Синоптик рассказал о погоде в Москве на 9 мая
Новые случаи коронавируса есть в каждом регионе России
Новый антирекорд: в России выявлено еще 7099 случаев заражения COVID-19
Футболист "Локомотива" извинился за слова о зарплатах врачей
В Петербурге грабители избили и ранили случайного прохожего
Жителям Нижегородской области разрешили часовые прогулки возле дома
65 человек скончались от коронавируса в Москве за сутки
Новокузнецкого бизнесмена обвиняют в махинациях на 3 миллиарда рублей
Инфекционист: как избежать резкого роста заболеваемости COVID-19
Певица Юлия Чичерина предложила "ударить джазом по коронавирусу"
Популярное
Общество
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности

Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.

В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Общество
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Диета
Чем нужно питаться при воспалении легких
Здоровье
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Василий Амирджанов Россия поборет саранчу в Африке за $10 млн. Свои подождут Василий Амирджанов Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер Любовь Степушова В Чехии Запад готовит нового Скрипаля Любовь Степушова
Комментарии
Песков: власти поддержат всех без исключения
Россиянам вместо денег могут раздать продуктовые талоны
"Северный поток-2": развязка близка?
Россиянам вместо денег могут раздать продуктовые талоны
"Умирать собирайся, но рожь сей". Почему сейчас можно только умирать?
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
"Умирать собирайся, но рожь сей". Почему сейчас можно только умирать?
Россиянам вместо денег могут раздать продуктовые талоны
Киселев предложил увековечить нацистского генерала
Почему Путин издевается над россиянами?
Почему Путин издевается над россиянами?
Почему Путин издевается над россиянами?
Почему Путин издевается над россиянами?
Почему Путин издевается над россиянами?
Почему Путин издевается над россиянами?
Почему Путин издевается над россиянами?
За шесть лет в России в Крыму изменилась реальность
Газ в Европе стал стоить меньше, чем в России. Газификация России не за горами?
После кризиса: революции в России не будет. Будет что-то другое
После кризиса: революции в России не будет. Будет что-то другое
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ