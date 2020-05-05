Благодаря онлайн-торговле в России увеличился спрос на ряд товаров

Россияне стали активнее совершать покупки в интернет-магазинах, тем самым способствуя увеличению спроса на ряд товаров. Такие данные приводят аналитики Сбербанка, которые изучили расходы клиентов в период пандемии коронавируса. Как сообщили эксперты сервиса "СберДанные", возвращение потребителей в торговую сферу происходит преимущественно в интернете.

Какие товары и услуги стали чаще покупать в интернете?

Рост числа совершаемых покупок в интернет-магазинах зафиксирован с конца апреля по начало мая текущего года. Отмечается, что для большинства клиентов онлайн-торговля была новшеством. Из-за этого в начале пандемии они проявляли осторожность при совершении покупок в интернете.

Несмотря на действующий режим самоизоляции и экономический кризис, россияне охотно покупают бытовую технику. Помимо этого, в онлайн-пространство на 97% перешла оплата образования, а также впервые наблюдается рост интереса россиян к интернет-магазинам автомобилей и комплектующих к ним.