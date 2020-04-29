В интервью издательству "Газета.ру" министр энергетики Александр Новак объяснил, почему цены на нефть стали отрицательными.

Глав Минэнерго напомнил, что последним днем торговли майскими фьючерсами на нефть WTI было 20 апреля.

"Видимо, те, кто держал их до последнего, рассчитывали на выгодную продажу. Но фактически случилась ситуация, когда покупатели не хотели покупать фьючерсы, не понимая, смогут ли они в мае гарантированно обеспечить поставки и хранение этой нефти в физическом выражении", — заявил Новак.