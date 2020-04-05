Выполняя поручение президента в части антикризисной поддержки малого и среднего бизнеса в период карантинных мероприятий, введенных из-за распространения коронавируса, банки начали выдачу кредитов под 0% годовых.
Поскольку кредит - целевой, потратить его предприниматели могут лишь на выплату заработной платы вынужденно сидящим дома сотрудникам. Насколько востребованным оказалась такая поддержка и много ли желающих взять такой кредит?
Напомним, что дается он на полгода.
На тему выживания малого бизнеса в России в период пандемии корреспондент «Правда.Ру» поговорил с руководителем направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономистом и политологом Никитой Масленниковым.
Пока трудно сказать, насколько востребован будет этот кредит. Просто имейте в виду, что, если не будет никакой поддержки, то у нас под риском закрытия своих предприятий в течение квартала окажется примерно ровно половина юридических лиц, зарегистрированных как малое предприятие.
Конечно, эта тема серьезная. Потому что бизнес обеспокоен этим. Риск того, что оправляться после пандемии и связанной с ней самоизоляции мы будем долго - есть. Ведь и бизнес убытки колоссальные понесет, и государственные резервы будут потрачены. Естественно, возникнет соблазн взыскивать налоги, недоимки, пени, штрафы и так далее. Но вот этого, конечно, категорически делать нельзя. Понимание этого в ЦБ и правительстве есть.
Вероятно, установят пониженную выплату налогов, плюс всегда можно реструктурировать платежи, плюс можно получать кредит из банков, из того же самого Сбербанка под выплату налогов и каких-то других платежей, связанных с бизнесом.
Оптимальное решение есть. Надо просто будет крепко подумать. Регулятору, в первую очередь.
И моделирование идет сейчас. Оно ежедневное. Оно развивается. Работают экспертные команды. Работают правительственные. И никто не собирается бросать на произвол судьбы бизнес, понимая, что есть риск.
Пока решили защитить только детей и подростков.