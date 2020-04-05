Эксперт: кредит под 0% - только первая ступень поддержки для бизнеса

Выполняя поручение президента в части антикризисной поддержки малого и среднего бизнеса в период карантинных мероприятий, введенных из-за распространения коронавируса, банки начали выдачу кредитов под 0% годовых.

Поскольку кредит - целевой, потратить его предприниматели могут лишь на выплату заработной платы вынужденно сидящим дома сотрудникам. Насколько востребованным оказалась такая поддержка и много ли желающих взять такой кредит?

Напомним, что дается он на полгода.

На тему выживания малого бизнеса в России в период пандемии корреспондент «Правда.Ру» поговорил с руководителем направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономистом и политологом Никитой Масленниковым.

Много ли (если есть статистика) желающих взять такой кредит?

Пока трудно сказать, насколько востребован будет этот кредит. Просто имейте в виду, что, если не будет никакой поддержки, то у нас под риском закрытия своих предприятий в течение квартала окажется примерно ровно половина юридических лиц, зарегистрированных как малое предприятие.

Кредит дается на полгода. По истечении этого времени ставка поднимется с 0% до 4%. И, если пандемия затянется, то платить его может быть нечем - заработать же не получится... И что тогда? Еще какая-то помощь будет?