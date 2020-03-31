В России начала работать антикризисная программа поддержки малого бизнеса, анонсированная президентом в обращении к народу.
Сбербанк выдал первый кредит малому бизнесу на зарплату под 0% годовых.
Как уточнили в кредитной организации, такой предодобренный кредит можно оформить онлайн на срок до 1 октября 2020 года.
Рассчитать размер кредита можно самостоятельно
Формула расчета:
количество сотрудников предприятия надо умножить на МРОТ и еще на шесть (это количество месяцев, на которые кредит выдается).
Если владельцу бизнеса нужна помощь, он должен обратиться в зарплатный банк — кредитное учреждение, с которым сотрудничает.
В России не будет нарастания эпидемии коронавируса по типу ядерной реакции, но есть тип инфекции при которой летальность - 100%, уверен вирусолог Виктор Зуев.