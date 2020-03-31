Первый кредит под 0% на поддержку малого бизнеса выдан Сбербанком

В России начала работать антикризисная программа поддержки малого бизнеса, анонсированная президентом в обращении к народу.

Сбербанк выдал первый кредит малому бизнесу на зарплату под 0% годовых.

Как уточнили в кредитной организации, такой предодобренный кредит можно оформить онлайн на срок до 1 октября 2020 года.

Рассчитать размер кредита можно самостоятельно

Формула расчета:

количество сотрудников предприятия надо умножить на МРОТ и еще на шесть (это количество месяцев, на которые кредит выдается).

Где, кроме Сбербанка, предприниматель может получить кредит

Если владельцу бизнеса нужна помощь, он должен обратиться в зарплатный банк — кредитное учреждение, с которым сотрудничает.