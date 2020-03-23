Нефтяные цены упали до 25 долларов

Стоимость нефти Brent в процессе торгов на бирже ICE в Лондоне сократилась на 7,9% — до 25,01 доллара за баррель.

Об этом передает информагентство ТАСС со ссылкой на данные торгов на 01:16 по Москве.

Цена апрельского фьючерса нефти WTI уменьшилась на 7,5% и составила 21,06 доллара за баррель.

Отмечается, что нефтяные котировки отрицательно реагируют на фоне новостей об увеличении количества зараженных коронавирусом и возникновении новых очагов заражения.

С чего все началось?

Напомним, обвал нефтяных цен начался ранее в марте после выхода РФ и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ об уменьшении нефтедобычи и разворачивании полномасштабной ценовой войны. Вторым отягощающим фактором для нефти стало падение уровня спроса на сырье на фоне распространения коронавируса и приостановке работы компаний.