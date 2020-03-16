В России растут ставки по ипотеке

Банки России начали резко увеличивать ставки по ипотеке.

Как передают "Ведомости", 13 марта это сделали уже две финансовые организации.

Так, ставки повысили Юникредит банк и Транскапиталбанк, а в ближайшее время аналогичную меру примет и Абсолют банк. Указывается, что повышение не затронет уже выданные кредиты, но может отразиться на одобренных, но еще неоформленных.

При этом некоторые банки не собираются повышать ипотечные ставки как минимум до заседания Банка России по ключевой ставке. Оно состоится 20 марта.

Происходящее эксперты характеризуют как вынужденную меру в условиях нестабильной ситуации на фондовых рынках мира. Также специалисты отмечают, что банки вынужденно пошли на повышение ставок