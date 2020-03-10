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Источник Правда.Ру

Московская биржа опубликовала вероятные границы курса доллара и евро

Экономика

Обвал рынка нефти вызвал определённую панику на фондовых биржах. В России, которую американский президент уже поспешил назначить виновницей происходящего, "пошатнулся рубль.

Перед началом сегодняшних торгов Московская биржа установила границы возможного изменения курса иностранных валют:

граница доллара

граница евро

70,455 — 76,3951 рубля

79,625 — 87,3131 рубля

В сообщении торговой площадки отмечается, что до старта торгов 10 марта эти цифры могу измениться. Мосбиржа также пообещала принять дополнительные меры из-за повышенной волатильности на рынке.

Итоговые значения будут опубликованы в 09:00 по Москве.

Что происходит на нефтяном рынке

Напомним, что страны, входящие в альянс ОПЕК+ не смогли договориться о продлении или подписании нового соглашения о добыче нефти:

  • Россия настаивала на сохранении прежних условий
  • другие участники — сокращение нефтедобычи.

Теперь же, поскольку договоренности нет, с апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса.

Саудовская Аравия уже объявила о намерении увеличить добычу и снизить цены на нефть. Результат этого — обрушение котировок.

Вчера, 9 марта, вслед за ценами на нефть упал курс рубля на рынке Forex:

  • доллар стоил 75 рублей,
  • Евро — 85.
Темы евро рубль доллар мосбиржа курс валют цены на нефть
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