Обвал рынка нефти вызвал определённую панику на фондовых биржах. В России, которую американский президент уже поспешил назначить виновницей происходящего, "пошатнулся рубль.
Перед началом сегодняшних торгов Московская биржа установила границы возможного изменения курса иностранных валют:
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граница доллара
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граница евро
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70,455 — 76,3951 рубля
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79,625 — 87,3131 рубля
В сообщении торговой площадки отмечается, что до старта торгов 10 марта эти цифры могу измениться. Мосбиржа также пообещала принять дополнительные меры из-за повышенной волатильности на рынке.
Итоговые значения будут опубликованы в 09:00 по Москве.
Напомним, что страны, входящие в альянс ОПЕК+ не смогли договориться о продлении или подписании нового соглашения о добыче нефти:
Теперь же, поскольку договоренности нет, с апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса.
Саудовская Аравия уже объявила о намерении увеличить добычу и снизить цены на нефть. Результат этого — обрушение котировок.
Вчера, 9 марта, вслед за ценами на нефть упал курс рубля на рынке Forex:
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