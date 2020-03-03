Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указание заняться новыми поставщиками нефти, чтобы "не зацикливаться" на нескольких. При этом от российского сырья государство отказываться не намерено.
Об этом белорусский лидер говорил сегодня в ходе совещания в Минске.
Как считает Лукашенко, Белоруссия "неоправданно зациклилась на нескольких поставщиках", и поэтому у нее нет "долгосрочных альтернативных источников сырья".
"Нефть не является монопольным товаром и желающих работать с нами достаточно даже в самой РФ. Поставщиков следует найти, с ними нужно договариваться. И это — самая важная задача. Особенно в текущей сложной ситуации, которая сформировалась в мире, в частности, с нашим партнером-монополистом", — цитирует БЕЛТА Александра Лукашенко.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.