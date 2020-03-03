Белоруссия объяснила причину нежелания отказа от нефти РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указание заняться новыми поставщиками нефти, чтобы "не зацикливаться" на нескольких. При этом от российского сырья государство отказываться не намерено.

Об этом белорусский лидер говорил сегодня в ходе совещания в Минске.

Как считает Лукашенко, Белоруссия "неоправданно зациклилась на нескольких поставщиках", и поэтому у нее нет "долгосрочных альтернативных источников сырья".