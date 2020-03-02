Председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал президенту России Владимиру Путину о работе организации в 2019 году.

"Мы построили "кредитную машину", как мы её называем, "кредитную фабрику". И в прошлом году мы стали выдавать кредиты юридическим лицам по стандартным продуктам за семь минут. Это огромный прорыв, потому что раньше на это уходили месяцы", — сообщил Греф.

"Прошлый год у нас был очень удачный, Владимир Владимирович. Мы закончили в прошлом году с хорошей прибылью. Пока у нас подведены итоги прибыли по российским стандартам — 860 миллиардов рублей чистой прибыли, по международным стандартам чуть позже подводятся итоги. Там консолидированно учитывается вся группа. И за январь этого года мы заработали 80 миллиардов рублей чистой прибыли. Это, конечно, результат большой работы с сокращением издержек, мы очень много внедрили новых технологий", — добавил глава Сбербанка.