Эксперт дал прогноз по ценам на нефть на ближайшие месяцы

Из-за новостей о коронавирусе продолжается падение цен на нефть.

О том, как ситуация будет развиваться дальше, в комментарии для Правда. Ру рассказал генеральный директор в Институте энергетической стратегии Виталий Бушуев.

По его мнению, в феврале-марте будет продолжаться процесс падения. В первую очередь, падение экономики — падение цен, падение спроса — падение цен.

"Но к лету все эти процессы остановятся, люди уже устанут от этого психоза, жизнь войдет в нормальную колею, все восстановится — цена полезет вверх" — сказал эксперт.

Также он пояснил, что распространение вируса влияет на то, что приостанавливается работа заводов, прекращается работа транспортных коммуникаций.