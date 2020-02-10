Из-за новостей о коронавирусе продолжается падение цен на нефть.
О том, как ситуация будет развиваться дальше, в комментарии для Правда. Ру рассказал генеральный директор в Институте энергетической стратегии Виталий Бушуев.
По его мнению, в феврале-марте будет продолжаться процесс падения. В первую очередь, падение экономики — падение цен, падение спроса — падение цен.
"Но к лету все эти процессы остановятся, люди уже устанут от этого психоза, жизнь войдет в нормальную колею, все восстановится — цена полезет вверх" — сказал эксперт.
Также он пояснил, что распространение вируса влияет на то, что приостанавливается работа заводов, прекращается работа транспортных коммуникаций.
"Все же разделилось, запрещены перевозки и транспорт всех товаров из Китая особенно. Поэтому спрос в мире на китайские товары резко упал" — добавил Виталий Бушуев.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".