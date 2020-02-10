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Источник Правда.Ру

Эксперт дал прогноз по ценам на нефть на ближайшие месяцы

Экономика

Из-за новостей о коронавирусе продолжается падение цен на нефть.

О том, как ситуация будет развиваться дальше, в комментарии для Правда. Ру рассказал генеральный директор в Институте энергетической стратегии Виталий Бушуев.

По его мнению, в феврале-марте будет продолжаться процесс падения. В первую очередь, падение экономики — падение цен, падение спроса — падение цен.

"Но к лету все эти процессы остановятся, люди уже устанут от этого психоза, жизнь войдет в нормальную колею, все восстановится — цена полезет вверх" — сказал эксперт.

Также он пояснил, что распространение вируса влияет на то, что приостанавливается работа заводов, прекращается работа транспортных коммуникаций.

"Все же разделилось, запрещены перевозки и транспорт всех товаров из Китая особенно. Поэтому спрос в мире на китайские товары резко упал" — добавил Виталий Бушуев.

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Эксперт дал прогноз по ценам на нефть на ближайшие месяцы
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