Орешкин заявил о высоком уровне неравенства в РФ

Уровень социально-экономического неравенства в РФ постепенно снижается, но все еще сохраняется на недопустимо высоком уровне.

Такое заявление накануне сделал экс-министр экономического развития России Максим Орешкин в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

Ситуация с глобальным неравенством улучшается благодаря Индии и Китаю

В процессе круглого стола "Неравенство как барьер экономического роста" он подчеркнул, что ситуация с глобальным неравенством улучшается благодаря стремительному росту экономик развивающихся стран, таких как Китай и Индия. Но при этом данный показатель сейчас достиг максимумов с 30-40-х годов XX века.

Внутренний уровень неравенства сокращается только в ряде государств, число которых невелико, подчеркнул Орешкин. Одной из таких стран является и Россия, но улучшение показателей происходит медленными темпами, добавил он.