Уровень социально-экономического неравенства в РФ постепенно снижается, но все еще сохраняется на недопустимо высоком уровне.
Такое заявление накануне сделал экс-министр экономического развития России Максим Орешкин в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.
В процессе круглого стола "Неравенство как барьер экономического роста" он подчеркнул, что ситуация с глобальным неравенством улучшается благодаря стремительному росту экономик развивающихся стран, таких как Китай и Индия. Но при этом данный показатель сейчас достиг максимумов с 30-40-х годов XX века.
Внутренний уровень неравенства сокращается только в ряде государств, число которых невелико, подчеркнул Орешкин. Одной из таких стран является и Россия, но улучшение показателей происходит медленными темпами, добавил он.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".