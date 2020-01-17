Отток капитала из РФ в 2019 году уменьшился в 2,5 раза

Чистый вывоз капитала из РФ частным сектором в прошлом году составил $26,7 млрд, уменьшившись почти в 2,5 раза в сравнении с предыдущим годом. Эти данные обнародовала 17 января пресс-служба Центробанка России.

Согласно оценкам регулятора, профицит счета текущих операций платежного баланса страны в 2019-м году равнялся $70,6 млрд (на год ранее было $113,5 млрд).