Чиновников Оренбуржья наказали за долги перед бизнесом

В Матвеевском районе Оренбургской области администрации сел накопили долги перед предпринимателями по исполненным муниципальным контрактам более 850 тысяч рублей. Об этом журналистам рассказали в региональной прокуратуре.

По сведениям министерства, бизнесменами были исполнены два контракта по ремонту щебеночного покрытия местных дорог, но деньги за выполненные работы установленные сроки так и не получили. За предпринимателей заступилась прокуратура. В результате, долги были погашены.

При этом в отношении руководителей муниципальных образований были возбуждены административные производства за нарушение сроков оплаты работ при проведении закупок на цели государственных и муниципальных нужд. Размер штрафов достиг 60 тысяч рублей.