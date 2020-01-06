Цены на нефть пробили полугодовой максимум

Цена нефти марки Brent впервые с мая 2019 года превысила отметку в 70 долларов за баррель.

Произошло это, как отмечают финансовые аналитики Investing. com на фоне ситуации, сложившейся после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Сегодня на Лондонской бирже в 4:15 по московскому времени баррель нефти стоил 70,16 долларов. Это на 2,08% больше, чем накануне.

Причины колебаний стоимости нефти

Колебания цены на "черное золото" чаще всего бывают обусловлены политическими событиями. Так в мае 2019 года стоимость барреля нефти "подскакивала" выше 70 долларов из-за событий в Персидском заливе. Напомним, что тогда сразу два танкера подверглись нападению в ОАЭ. Ответственность за это США возлагали на Иран.

И вот снова скачок. Теперь, как считает Амрита Сен аналитик Energy Aspects, причина — в "отсутствии понимания того, как Иран будет реагировать (отвечать — прим. ред) на гибель своего военачальника.

Прогноз финансовых аналитиков

Специалисты, впрочем, предполагают, что эскалация американо-иранского конфликта может снизить мировой ВВП. По прогнозам, снижение составит от 0,5%. Это подтверждается тем, что на фоне угроз Ирана "отомстить США", уже "до минимума упали акции Saudi Aramco", одной из крупнейших нефтяных компаний.