Аренда однушек выросла в цене в 12 мегаполисах России

Ставки аренды на квартиры такого типа упали только в 4-х городах-миллионниках: Нижнем Новгороде, Перми, Волгограде и Ростове-на-Дону.

В 12 из 16 мегаполисов нашей страны аренда однокомнатных квартир осенью текущего года подорожала. Существеннее всего цены выросли в Омске: здесь с августа по ноябрь ставки подскочили в среднем на 4,3%, до 11,8 тысяч рублей. Эти данные приводятся в исследовании портала Domofond. ru, специалисты которого провели анализ динамики цен на аренду жилья в крупнейших городах РФ за три осенних месяца.

Аналогичная динамика характерна и для Санкт-Петербурга, где цена аренды в ноябре достигла 24,5 тысяч рублей в месяц. На третьем месте по темпам роста ставок аренды оказался Воронеж, где рост достиг 3,4%, до 11,2 тыс. руб. В Москве показатель за трехмесячный период увеличился на 0,9% — снять "однушку" в ноябре здесь можно было в среднем за чуть более чем 37 тыс. руб.