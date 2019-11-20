Германский МИД настаивает на том, чтобы транзит российского газа через территорию Украины продолжался после 31 декабря.
Такое заявление сделал Хайко Маас, министр иностранных дел Германии на брифинге, состоявшемся в украинской столице.
Как передает "Интерфакс-Украина", господин Маас напомнил, что определенные гарантии руководство его страны получило лично от российского президента.
"Есть много проблем, но я настроен оптимистично — мы сумеем их решить", — цитирует его слова ИА.
Впрочем, в свете последних событий "окотранзитной" темы, российская сторона оптимизма немецкого политика не разделяет. Например, сенатор Алексей Пушков, комментируя его заявление, напомнил, что с мертвой точки в переговорах сдвинуться не удается по вине Незалежной, которая считает "неприемлемыми" предложения Газпрома.
Более того, напомним, вчера министр энергетики Украины вообще заявил, что транзит российского газа в Европу после наступления нового года будут считать контрабандой.
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