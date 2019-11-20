Германия: транзит газа через Украину должен быть

Германский МИД настаивает на том, чтобы транзит российского газа через территорию Украины продолжался после 31 декабря.

Такое заявление сделал Хайко Маас, министр иностранных дел Германии на брифинге, состоявшемся в украинской столице.

Как передает "Интерфакс-Украина", господин Маас напомнил, что определенные гарантии руководство его страны получило лично от российского президента.

"Есть много проблем, но я настроен оптимистично — мы сумеем их решить", — цитирует его слова ИА.

Впрочем, в свете последних событий "окотранзитной" темы, российская сторона оптимизма немецкого политика не разделяет. Например, сенатор Алексей Пушков, комментируя его заявление, напомнил, что с мертвой точки в переговорах сдвинуться не удается по вине Незалежной, которая считает "неприемлемыми" предложения Газпрома.

Более того, напомним, вчера министр энергетики Украины вообще заявил, что транзит российского газа в Европу после наступления нового года будут считать контрабандой.