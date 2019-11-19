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Источник Правда.Ру

Киев: мы будем считать продолжение транзита газа контрабандой

Экономика » Сырье » Газ

 Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложенный Газпромом вариант продлить действующий или заключить новый контракт на год на транзит газа через Украину является неприемлемым.

И добавил, что Украина готова пойти на компромиссы в случае подписания долгосрочного контракта на газ.

"Предложение, которое сейчас получено, неприемлемо для Украины, учитывая то, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор только на один год пользования нашей газотранспортной системой", — сказал Оржель в эфире ICTV.

По словам чиновника, если Россия 1 января 2020 года продолжит транзит газа через территорию Незалежной, то в Киеве будут считать это контрабандой.

Свои предложения по продлению транзита газа через территорию Украины "Газпром" вчера направил украинской компании "Нафтогаз". Как рассказали в пресс-службе российской компании, поставщик обозначил в документе свои условия. Такие как отказ обеих сторон от взаимных претензий в международных арбитражах, отзыв исков из судов, отзыв решения Антимонопольного комитета Украины, который ранее оштрафовал "Газпром" за якобы имевшие место нарушения на Украине. Кроме того, в документе есть напоминание о том, что "Газпром" ждёт от "Нафтогаза" решений по поводу прямых закупок газа со следующего года.

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Фото: uk.m. wikipedia.org

 

Темы газпром украина контракт транзит газа алексей оржель
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