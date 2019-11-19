Киев: мы будем считать продолжение транзита газа контрабандой

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложенный Газпромом вариант продлить действующий или заключить новый контракт на год на транзит газа через Украину является неприемлемым.

И добавил, что Украина готова пойти на компромиссы в случае подписания долгосрочного контракта на газ.

"Предложение, которое сейчас получено, неприемлемо для Украины, учитывая то, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор только на один год пользования нашей газотранспортной системой", — сказал Оржель в эфире ICTV.

По словам чиновника, если Россия 1 января 2020 года продолжит транзит газа через территорию Незалежной, то в Киеве будут считать это контрабандой.

Свои предложения по продлению транзита газа через территорию Украины "Газпром" вчера направил украинской компании "Нафтогаз". Как рассказали в пресс-службе российской компании, поставщик обозначил в документе свои условия. Такие как отказ обеих сторон от взаимных претензий в международных арбитражах, отзыв исков из судов, отзыв решения Антимонопольного комитета Украины, который ранее оштрафовал "Газпром" за якобы имевшие место нарушения на Украине. Кроме того, в документе есть напоминание о том, что "Газпром" ждёт от "Нафтогаза" решений по поводу прямых закупок газа со следующего года.

Читайте также: Еврокомиссия спокойно отнеслась к заявлению Путина о транзите газа

Фото: uk.m. wikipedia.org