В Соколе пенсионерке подсунули билеты "банка приколов" вместо денег

Старушка из Сокола потеряла 80 тысяч рублей из-за действий мошенницы. Обман стал очевиден, когда бабушка попыталась оплатить коммунальные услуги фальшивыми купюрами.

Как рассказали в областном УМВД, в органы полиции обратилась жительница города Сокол. Она пояснила, что 84-летняя соседка попросила помочь ей оплатить услуги за "коммуналку".

Получив от пенсионерки деньги и квитанцию, сокольчанка через некоторое время обнаружила, что это всего лишь банкноты "банка приколов".

Тогда она пришла обратно к пожилой соседке и сообщила той, что это не настоящие купюры. Оказалось, что пострадавшей кто-то подменил настоящие деньги на фальшивки.

Подозреваемой по этому делу оказалась 27-летняя знакомая старушки, иногда убиравшая ее квартиру. При этом хозяйке было известно про девушку очень мало, только ее имя.

Сотрудникам полиции удалось определить личность подозреваемой. Выяснилось, что ранее она уже была судима.

Подозреваемая призналась, что это именно она совершила подмену. По ее словам, однажды она попросила у пенсионерки деньги, сказав, что вернет их. Таким образом она узнала, где сокольчанка хранит свои сбережения. Когда девушка в очередной раз пришла к своей будущей жертве для уборки, она подменила реальные деньги на липовые бумажки － банкноты "банка приколов".

Судьбу злоумышленницы решит суд. А пока полицейские выясняют, есть ли в биографии арестованной другие аналогичные преступления.