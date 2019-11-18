Минфин России устанавливает правила инвестирования проектов из ФНБ

Проекты, которые будут финансироваться за счет средств Фонда национального благосостояния, отберут по принципу "прозрачности процесса" и содействию снижению зависимости РФ от нефти.

Как сообщают в Министерстве финансов, сначала будут рассматривать проекты высокой ликвидности, то есть те, из которых можно быстро выйти, поскольку деньги из ФНБ могут понадобиться для выполнения бюджетных обязательств. Затем выберут более доходные проекты.

ФНБ - это российский государственный резервный фонд, в который поступают сверхдоходы от продажи нефти по цене, выше 42,4 доллара за баррель. Средства можно будет инвестировать во внутренние возвратные проекты после того, как ликвидная часть фонда достигнет уровня семи процентов ВВП, что по прогнозам ожидается уже в 2020 году.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что инвестирование средств ФНБ в российские проекты может укрепить рубль и положительно отразиться на инфляции. В настоящее время для инвестирования средств выбираются очень надежные иностранные активы, подтвержденные рейтингами и оценками. Российским эквивалентом таких активов могут быть акции крупных, ликвидных и надежных компаний со стабильными показателями доходности, однако, как отметил, глава счетной палаты "это не всегда интересует правительство".

Алексей Кудрин считает, что для устранения негативного влияния на рубль, следует увеличить цену отсечения, заложенную в бюджетном правиле, с 40 до 45 долларов за баррель. Следует также поднять уровень вложения в государственную инфраструктуру федерального и регионального уровня, и рассмотреть вложения в человеческий капитал, прежде всего, в образование и здравоохранение.