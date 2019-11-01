Российские миллиардеры с начала 2019 года разбогатели на $37 миллиардов

Общее состояние самых богатых граждан России за первые 10 месяцев 2019 года выросло на $37,12 миллиарда, сообщает РИА Новости. Подсчет произведен на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index(BBI).В обще сложности в рейтинг BBI было включено 500 богатых людей планеты, из них 23 человека — из России.

На первом месте в рейтинге находится один из главных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин. Его состояние с начала 2019 года увеличилось на $6,72 миллиарда и теперь оно составляет $26,3 миллиарда. На втором месте Леонид Михельсон, совладелец "Новатэка". Он стал богаче на $4,5 миллиарда, и его состояние сейчас составляет $23,9 миллиарда. Третье место занимание Вагит Алекперов, его состояние выросло на $4,33 миллиарда, до $20,4 миллиарда.

На четвертом и пятом местах находятся основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин и основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов. Их состояние составляет $19,2 миллиарда и $18,5 миллиарда соответственно. Шестое место занял Геннадий Тимченко, которому принадлежат доли в "Новатэке" и "Сибуре",($18,2 миллиарда). На седьмом месте находится Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") ($15,8 миллиарда). Восьмое место занимает Роман Абрамович (его состояние составляет $15,3 миллиарда).

На девятой строчке рейтинга находится Андрей Мельниченко, бенефициар "Еврохима" и СУЭК ($14,5 миллиарда). На десятом месте — главный владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, ($14,2 миллиарда).

Фото: twitter. com