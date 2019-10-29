С 29 октября в РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников

С 29 октября в силу вступил закон, который освобождает от налога на прибыль взносы владельцев садовых или огородных участков, если те не состоят в соответствующих товариществах.

Иными словам россияне больше не будут платить налоги в тех случаях, когда они покупают, создают или содержат имущество общего пользования. Также отменены налоги за текущий и капитальный ремонт недостроенных зданий, которые находятся в общем пользовании на территории садоводства или огородничества. Кроме того, жители РФ не будут платить налоги за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом.

Указ был подписан президентом в конце сентября.

До принятия данного закона размер налога был равен сумме целевых и членских взносов их участников.

СНТ освобождены от уплаты налога на прибыль на сумму взносов их членов, но на индивидуальных садоводов данное правило ранее не распространялось.

Фото: twitter.com