Опрос: 59% россиян не имеют никаких сбережений

Научно-технологический центр "Перспектива" провел опрос с целью выяснить, есть ли у граждан Российской Федерации сбережения.

О результатах исследования сообщает российское информационное интернет-агентство URA. Ru.

Выяснилось, что больше половины россиян — 59% опрошенных — не имеют ровным счетом никаких сбережений.

32% из тех, кто все же откладывают средства, делают это нерегулярно — например, после получения наследства или же продажи какого-либо дорогостоящего имущества. Лишь каждый второй из числа тех, кто позволяет себе откладывать деньги, делает это с зарплаты.