В США назвали "Северный поток-2" опасным для Европы

США считают проект магистрального газопровода "Северный поток-2" опасным, поскольку он приведет к зависимости европейских стран от одного поставщика энергоресурсов. Такое мнение высказал советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

"Слишком большая зависимость негативно влияет на независимость стран. Поэтому мы выражаем обеспокоенность проектом "Северный поток-2", потому что видим много других возможностей в этом направлении", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи в президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам представителя Белого дома, американская сторона выступает за максимальное расширение поставок энергоресурсов.

Ранее посол США в Европейском союзе Гордон Сондлэнд посоветовал европейским партнерам покупать газ только из "демократических источников". По словам дипломата, строительство газопровода является "неверным направлением" экономической политики ЕС. Энергетическая безопасность занимает важное место в отношениях США и Евросоюза, которые должны быть устойчивы и непоколебимы, несмотря на воздействие такого "зловредного актора" как Россия.

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