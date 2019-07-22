Исследование: свободные деньги россиян увеличились на 11% в 2019 году

Исследовательский центр Ромир выяснил, что у средней российской семьи остается около 33 тысяч рублей свободных средств после всех обязательных расходов. Это на 11% больше, чем было в прошлом году.

Аналитики центра считают, что причиной резкого увеличения свободных средств россиян является сезон отпусков, а также дополнительные выплаты в виде отпускных. Аналогичный рывок происходит перед в конце календарного года.

Свободные доходы жителей городов-миллионников на порядок выше, чем жителей глубинки. Например, в Москве и Санкт-Петербурге средний объем свободных денег семьи составляет около 42 тысяч рублей. В полумиллионниках семьи располагают 34 тысячами "свободных" денег. А в небольших городах с населением чуть более 100 тысяч человек, свободные средства семьи в среднем не превышают 23 тысяч рублей.

Аналитики исследовательского центра пересчитали объем свободных денег россиян в количество пачек лапши быстрого приготовления. Среднестатистическая российская семья может позволить себе 794 пачки "Доширака". Примечательно, что еще три года назад, российская семья могла себе позволить не более 500 пачек лапши быстрого приготовления.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что ученые из Сибирского госуниверситета науки и технологий имени Решетнева опровергли вред лапши быстрого приготовления для организма.

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