Самыми популярными продуктами в поезд оказались жареная курица и вареные яйца

Каждый пятый россиянин берет с собой в поезд быстрорастворимую лапшу или же пюре быстрого приготовления.



Роллтон vs Доширак

Об этом заявляют представители сервиса путешествий Туту. Ру. Они выяснили, что и как россияне любят есть в дороге.

Самой же популярной пищей путешественников из России оказалась обыкновенная жареная курица, вареные яйца и сезонные овощи. Этими продуктами голод в поезде утоляют 39% опрошенных.