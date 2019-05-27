Каждый пятый россиянин берет с собой в поезд быстрорастворимую лапшу или же пюре быстрого приготовления.
Об этом заявляют представители сервиса путешествий Туту. Ру. Они выяснили, что и как россияне любят есть в дороге.
Самой же популярной пищей путешественников из России оказалась обыкновенная жареная курица, вареные яйца и сезонные овощи. Этими продуктами голод в поезде утоляют 39% опрошенных.
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