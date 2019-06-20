Путин о нацпроектах: конечная цель - повысить уровень жизни граждан

Владимир Путин о национальных проектах:
Вокруг нацпроектов строится вся наша работа. Конечная цель их - поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, поднять производительность труда. И на основе этого повысить уровень жизни.Прежде всего, нам надо было понять, где источники финансирования.
К сожалению, правительству пришлось повысить НДС с 18 до 20 процентов. Кто будет развивать инфраструктуру без участия государства.
В Москве в Гостином дворе в эти минуты проходит восемнадцатая по счету прямая линия с Владимиром Путиным. К началу прямой линии поступило более полутора миллиона вопросов.
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В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.
Путин выходит на прямую линию с россиянами, которые хотят и готовы выслушать горькую правду и перестали быть покорными власти и терпеливыми...
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что если уровень бедности россиян будет расти - это приведет к "социальному взрыву".