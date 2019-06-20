Путин о нацпроектах: конечная цель - повысить уровень жизни граждан

Владимир Путин о национальных проектах:

Вокруг нацпроектов строится вся наша работа. Конечная цель их - поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, поднять производительность труда. И на основе этого повысить уровень жизни.Прежде всего, нам надо было понять, где источники финансирования.

К сожалению, правительству пришлось повысить НДС с 18 до 20 процентов. Кто будет развивать инфраструктуру без участия государства.

В Москве в Гостином дворе в эти минуты проходит восемнадцатая по счету прямая линия с Владимиром Путиным. К началу прямой линии поступило более полутора миллиона вопросов.