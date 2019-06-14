Соединенные Штаты по-прежнему остаются крупнейшим инвестором в российскую экономику. Реальные инвестиции США в Россию более чем в 13 раз превышают официальную оценку Центробанка. К такому выводу пришли эксперты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
По данным аналитиков, на долю США в 2017 году приходилось 8,9% от всех накопленных инвестиций, или почти 40 миллиардов долларов из 441 миллиарда. Как указывал ЦБ, на конец 2017 года американские инвестиции в России составляли всего 3 миллиарда долларов.
"Официальная статистика недооценивает реальную величину экономических связей между Россией и США", - сказано в исследовании Американской торговой палаты в России, передает агентство "РБК".
Специалисты ЮНКТАД оценивали прямые иностранные инвестиции по принципу страны - непосредственного конечного инвестора. Многие иностранные вложения в России идут через страны, которые не являются источником этих инвестиций. Американские компании покупают долю в капитале российских компаний через своих "дочек".
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