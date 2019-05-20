Клиенты Сбербанка жалуются на новый вид мошенничества через терминалы

Клиенты Сбербанка все чаще жалуются на новый вид мошенничества с помощью платежных терминалов.



Клиенты Сбербанка пожаловались на новый вид мошенничества: в чем его суть и как уберечь себя / Новости от 30.01.2019 19:26

Злоумышленники начинают операцию на терминале, не вставляя карту и не завершая ее, затем они уходят, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию, уточняет издание "Коммерсантъ".

Как пояснили в банке, терминал позволяет клиенту предварительно выбрать назначение платежа, его сумму и лишь затем способ оплаты - картой или наличными. Если предыдущий клиент выбирает безналичный расчет, но не завершает операции, то следующий - завершает ее со своей карты.

На завершение операции терминал дает 90 секунд. Если за это время свою карту вставит следует клиент, то деньги будут списаны именно с нее, уточняет издание. Сотрудники Сбербанка призывают своих клиентов быть внимательными.

"Все системы самообслуживания нашего банка надежно защищены. В целях безопасности мы рекомендуем нашим клиентам внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата", - уточняют в банке.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что мошенники нашли новый способ обмана клиентов Сбербанка. Пользователям банка часто звонят с номеров банка и начинают практически шантажировать людей, утверждая, что знают о клиенте все, включая информацию по счету.

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