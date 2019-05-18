Иностранные инвесторы установили рекорд по выводу капитала из России

За минувшую неделю иностранные инвесторы вывели почти 300 миллионов долларов с российского фондового рынка.



«Российская экономика в процессе медленного умирания». Итоги 2018 года от Андрея Мовчана / Новости от 25.12.2018 18:05

Об этом сообщает пресс-служба компании Emerging Portfolio Fund Research.

Таким образом, указывают специалисты, иностранные инвесторы установили рекорд.

Неделей ранее, например, указывают в Emerging Portfolio Fund Research, иностранные инвесторы вывели с российского фондового рынка почти в пять раз меньше.

Причиной столь серьезного оттока капитала экономисты называют снижение интереса инвесторов к развивающимся странам, к которым, напомним, принято относить и Российскую Федерацию. Экономика России, указали в Emerging Portfolio Fund Research, демонстрирует крайне низкий уровень роста.