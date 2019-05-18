Иностранные инвесторы установили рекорд по выводу капитала из России

За минувшую неделю иностранные инвесторы вывели почти 300 миллионов долларов с российского фондового рынка.
Об этом сообщает пресс-служба компании Emerging Portfolio Fund Research.
Таким образом, указывают специалисты, иностранные инвесторы установили рекорд.
Неделей ранее, например, указывают в Emerging Portfolio Fund Research, иностранные инвесторы вывели с российского фондового рынка почти в пять раз меньше.
Причиной столь серьезного оттока капитала экономисты называют снижение интереса инвесторов к развивающимся странам, к которым, напомним, принято относить и Российскую Федерацию. Экономика России, указали в Emerging Portfolio Fund Research, демонстрирует крайне низкий уровень роста.
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