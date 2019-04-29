На развитие Камчатского края выделят более 4,7 миллиарда рублей

Более 4,7 миллиарда рублей будет выделено в качестве субсидии из федерального бюджета России на социально-экономическое развитие Камчатского края.
"На Камчатке выделено три центра экономического роста, общий объем федеральных средств - 4,7 миллиарда рублей", - передает агентство ТАСС слова полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
По его словам, на эти деньги будет построена краевая камчатская больница, восемь образовательных учреждений и стадион. На общее развитие Дальневосточного федерального округа будет выделено порядка 94 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на постройку 110 новых объектов, среди которых школы и больницы.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении единой субсидии субъектам Дальнего Востока.
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