На развитие Камчатского края выделят более 4,7 миллиарда рублей

Более 4,7 миллиарда рублей будет выделено в качестве субсидии из федерального бюджета России на социально-экономическое развитие Камчатского края.



Депутат парламента Камчатки задержан за взятку / Новости от 07.11.2018 13:19

"На Камчатке выделено три центра экономического роста, общий объем федеральных средств - 4,7 миллиарда рублей", - передает агентство ТАСС слова полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

По его словам, на эти деньги будет построена краевая камчатская больница, восемь образовательных учреждений и стадион. На общее развитие Дальневосточного федерального округа будет выделено порядка 94 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на постройку 110 новых объектов, среди которых школы и больницы.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении единой субсидии субъектам Дальнего Востока.