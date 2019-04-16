Минсельхоз: Россия войдет в топ-10 экспортеров продовольствия

В среднесрочной перспективе Россия войдет в десятку крупнейших мировых экспортеров сельскохозяйственной продукции, об этом заявил глава Министерства сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.



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"Динамика внешней торговли в настоящее время дает основания полагать, что в среднесрочной перспективе Россия способна войти в десятку крупнейших мировых экспортеров сельхозпродукции, а по отдельным позициям уже сейчас входит в тройку лидеров", - передает агентство "РИА Новости" слова Патрушева.

Министр добавил, что в минувшем году Россия вышла на несколько важнейших мировых рынков, среди которых Китай, Марокко, Япония, Сингапур, Сербия и Турция. С Китаем уже заключены соглашения по поставкам российской продукции птицеводства и молочной продукции. Первые партии в КНР будут отправлены в "самое ближайшее время". Однако на данный момент право экспортировать свою продукцию в Китай имеют лишь десять российских компаний.

По словам Патрушева, по итогам 2018 года общий объем экспорта сельскохозяйственной продукции из России значительно увеличился. "Основной прирост получен за счет увеличения поставок на внешние рынки зерновых культур. В 2018 году также зафиксирован активный рост экспорта рыбы и морепродуктов, мясной продукции, продукции масложировой отрасли, пищевой и перерабатывающей промышленности", - заключил глава Минсельхоза.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что концу первого полугодия текущего года начнутся поставки молочной продукции из России в Китай.

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