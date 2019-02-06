Россия планирует поставлять "молочку" в Китай

К концу первого полугодия текущего года начнутся поставки молочной продукции из России в Китай, такое заявление, выступая на 10 съезде Национального союза производителей молока, сделал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
По ходу своего выступления, Патрушев отметил, что право на поставку своей продукции в Китайскую Республику получили уже 10 отечественных производителей молока и молочной продукции. В начале февраля заявление на согласование поставок подали еще 23 российские компании.
Реализация поставок, уточнил министр, позволить повысить экспорт молока и молочной продукции до 800 миллионов долларов. Ключевым направлением российского экспорта станет Китай и ряд стран Юго-Восточной Азии.
Стоит отметить, что на сегодняшний день Китай остается крупнейшим импортером молочной продукции. Подавляющее количество заказов китайских импортеров связано с закупкой в России мороженного.
Ранее, "Правда.Ру" писала о том, что Россия пригрозила Китаю запретом на экспорт древесины. Об этом заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. По его словам, Китай должен решить вопрос, связанный с восстановлением лесов в стране, что требует больших финансовых затрат. В противном случае, правительство РФ будет вынуждено полностью прекратить поставки леса в Китай. Инициативу министра одобрил президент России Владимир Путин.
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