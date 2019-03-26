Компании США потеряли $200 млн после отказа от поставок материалов для МС-21

Компании-производители композитных материалов из Соединенных Штатов Америки потеряли 200 миллионов долларов, отказавшись от поставок Российской Федерации для самолета МС-21.
МС-21 — российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Воздушное судно, отметим, претендует на ту же коммерческую нишу, что и Boeing-737 MAX, Airbus A220 и Airbus A320neo.
Примечательно, что серийное производства было запланировано на 2017 год, потом перенесено на 2018, затем — на 2020, а следом — на 2021. На сегодняшний день, согласно имеющейся информации, срок может быть и вовсе перенесен на 2025 год.
Американские компании-производители композитных материалов, отказавшись от поставок России для самолета МС-21, потеряли 200 миллионов долларов. Об этом заявил глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Глава российского ведомства указал, что причиной отказа компаний из Соединенных Штатов Америки в сотрудничестве стали западные санкции и торговые ограничения в отношении Российской Федерации.
Также Денис Мантуров указал на то, что компании-производители композитных материалов из Канады готовы сотрудничать с Россией.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские средства массовой информации заявили о тесных связях The Boeing Company с правительством Соединенных Штатов Америки. Такое сотрудничество якобы помогло одному из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники значительно ограничить полномочия регулирующих органов в техническом контроле в свой адрес.
Фото: МС-21.
Источник: Википедия.
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