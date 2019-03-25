Washington Post: Boeing тесно связан с правительством США

Американская корпорация The Boeing Company, один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники, имеет тесные связи с правительством Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает американская ежедневная газета The Washington Post.

Так, пишут авторы материала, глава аппарата бывшего президента США Рональда Рейгана Кеннет Дуберштейн входит в совет директоров корпорации Boeing. Также, указывает The Washington Post, в совете директоров компании значатся Кэролайн Кеннеди, дочь экс-президента США Джона Кеннеди.

Столь тесные связи американской корпорации с правительством Соединенных Штатов Америки, уверено издание, помогли компании получить самые широкие полномочия в сфере авиации. Кроме того, это позволило компании тратить огромные суммы на продвижение собственных интересов.

Так, отмечают авторы материала, лишь в минувшем году компания Boeing потратила 15 миллионов долларов на лоббирование своих интересов в различных государственных ведомствах США. Благодаря такой политике компании, указывает The Washington Post, в Соединенных Штатах Америки были приняты законы, которые фактически ограничили полномочия регулирующих органов в техническом контроле над Boeing.

Напомним, что американская корпорация The Boeing Company попала в прицел общественности и средств массовой информации после двух серьезных авиакатастроф. Так, в октябре минувшего года в Индонезии потерпел крушение Boeing 737 MAX. В результате ужасной трагедии погибли 189 человек. Неделю назад в Эфиопии разбился еще один Boeing 737 MAX. В результате катастрофы погибли 157 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что все пилоты самолетов класса Boeing 737 MAX не были должны образом проинформированы по поводу особенностей воздушного лайнера. Об этом сообщает американское издание The New York Times. Так, пишут авторы материала, многие пилоты обучались управлять самолетом с помощью приложения на IPad — обыкновенном планшете от компании Apple.

Фото: flickr.com.

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