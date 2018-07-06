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Источник Правда.Ру

Китай объявил о начале крупнейшей торговой войны

Экономика

6 июля вступает в силу решение властей США о введении 25-процентных пошлин на импортируемые из Китая товары.

Китай объявил о начале крупнейшей торговой войны. 389131.jpeg

Таким образом, Пекин заявил о начале крупнейшей торговой войны. По словам американского президента Дональда Трампа, "мы имеем 50 (млрд долларов) плюс 200 (млрд долларов), плюс почти 300 (млрд долларов)" только китайских пошлин.  

Со своей стороны, министерство коммерции КНР заявило, что "США 6 июля начали взымать 25-процентную ввозную пошлину на некоторые товары из Китая на сумму 34 млрд долларов, США нарушили правила ВТО и инициировали крупнейшую в экономической истории торговую войну".

Как пишет РИА «Новости», в Китае заявили, что будут вынуждены принять ответные меры в качестве реакции на введение правительством США новых пошлин на китайский импорт.

По словам представителей ведомства, "Китай обязуется не делать первый выстрел, но для защиты коренных интересов государства и выгоды китайского народа будет вынужден пойти на необходимый ответный удар".

Напомним, президент США Дональд Трамп проводит жесткую экономическую политику на внешней арене.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, перед эитим американский лидер  провел совещание с сотрудниками Белого дома, министерств торговли и финансов и офиса представителя США на торговых переговорах. 

В свою очередь, Китай пообещал незамедлительно ответить на любые протекционистские меры США в торговле. Хотя в мае Китай и США достигли согласия по вопросам экономики и торговли, пообещав не развязывать торговую войну. 

Напомним, 18 мая стало известно, что Китай предложил США пакет мер для сокращения дефицита торгового баланса на 200 миллиардов долларов.

Как пишет The Wall Street Journal,  "любой китайский ответ на новые пошлины США будет взвешенным и пропорциональным". 

Сообщается, что Китай может ввести пошлины на американские продукты сельского хозяйства, которые производятся в штатах с развитым аграрным сектором. 

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Темы сша китай торговая война
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