Самарские депутаты запретили собакам лаять в обед

Самарские депутаты окончательно приняли законопроект "О тишине". Отныне местным жителям придется тщательно следить за своим поведением.

Депутаты Самарской Губернской Думы во втором, окончательном чтении приняли любопытный законопроект. Так, сообщают местные средства массовой информации, теперь в Самаре нельзя будет шуметь не только ночью, но и в обеденное время — с 13:00 до 15:00. Изменения, что примечательно, коснулись также выходных и праздничных дней. Жителям российского города теперь нельзя шуметь вплоть до 10:00 утра.

По словам самарских депутатов, они приняли закон "О тишине" ради покоя пожилых людей и родителей, что имеют маленьких детей.

Так, например, в новом законе говорится о том, что в это время нельзя смотреть телевизор, играть на музыкальных инструментах и петь. Теперь в Самаре с 13:00 до 15:00 нельзя будет ругаться и кричать, а также разговаривать в полный голос. Любопытно, что, согласно законопроекту, также в обеденное время нельзя лаять собакам.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти российского города Тольятти запретили местным жителям держать дома больше двух собак или кошек. Помимо этого, тольяттинцам строго-настрого запретили выводить собак на прогулку без намордников.

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