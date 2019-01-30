VR-тестирование прошли 10 тысяч школьников Москвы

За полтора года тестирование в очках виртуальной реальности (VR) прошли около 10 тысяч московских школьников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Московский центр качества образования.

На сегодняшний день технологию виртуальной реальности используют для проведения тестов по астрономии, биологии, физике и химии. Процедура является добровольной и занимает в среднем 15-20 минут.

Как отмечают представители центра, виртуальная реальность "возвращает исследовательскую работу в образовательный процесс" — в тесте по химии, к примеру, можно проводить опыты. По большинству других предметов аналогичные тесты будут разработаны в течение ближайших двух лет.

В декабре 2018 года руководитель Департамента образования города Москвы Исаак Калина сообщил, что на Всемирном саммите образования AQDAR в Абу-Даби программа виртуального тестирования, разработанная московской системой образования, получила высокие оценки международных специалистов. Опытом российской столицы по внедрению виртуальной реальности в образовательный процесс всерьез заинтересовалось Министерство образования ОАЭ.

Источник фото: mos.ru