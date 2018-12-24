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Источник Правда.Ру

Московская система образования решила ключевые проблемы

Россия » Центр » Москва

В рамках пресс-конференции по итогам 2018 года руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина рассказал о проблемах, которые были решены в последние годы.

В столице снят вопрос очередей в детских садах, в частности за счет открытия дошкольных групп в общеобразовательных школах.

"Сегодня большая часть московских первоклассников просто переходят из дошкольной группы своей же школы в первый класс этой школы. В этом году у нас 67,8 тысячи первоклассников зачислены просто переводом из дошкольных групп", — рассказал Исаак Калина.

Также решена проблема так называемых "поборов" в школах, когда с родителей учеников требовали деньги на те или иные нужды школы или отдельного класса.

"Каждая московская школа имеет очень серьезное финансирование. Даже резервы у московских школ сегодня очень солидные. Минимум 8% от годового бюджета есть у каждой московской школы в резерве", — подчеркнул глава образовательного ведомства.

По словам Исаака Калины, "если рецидивы возникают", у департамента сегодня "есть возможность эти рецидивы жестко пресекать". Для решения проблемы были созданы Управленческие советы школ, в которые входят не только специалисты департамента образования, но и сами школьники, их родители, а также общественные деятели. Параллельно была изменена система финансирования школ, что позволило поднять уровень средней зарплаты учителя в московской школе до 107,6 тысяч рублей.

"Раньше были школы с финансированием в 300 тысяч рублей на ученика, но их было мало. В основном — 50-60 тысяч рублей. Это неравенство рождало неравенство в оплате труда. Неравенство в оплате труда рождало неравенство в качестве образования детей. Сегодня московская система образования с этой проблемой практически распрощалась", — отметил Калина.

Введение рейтинга школ и ресурсы проекта "Московская электронная школа" позволили прослеживать не только успехи школьников, но и динамику этих успехов. Элитные школы и школы-аутсайдеры были поставлены в равные условия, а во главу угла — качество подготовки учащихся. Дополнительным стимулом для управленцев стали гранты школам от правительства Москвы, на которые вправе рассчитывать образовательные организации из верхней части списка.

Резко возросло количество школ, которые выпускают победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников — с 74 школ в 2010 году до 227 школ в 2018 году. Также серьезно вырос средний балл московских выпускников: в этом году 220 и более баллов на трех экзаменах ЕГЭ набрали 21,4 тысячи человек. В 2010 году в Москве такой результат показали только 7,2 тысячи ребят. Количество московских школ в ТОП-500 России выросло с 83 до 156.

Московские школьники и студенты колледжей сегодня не просто входят в национальные сборные по разным предметам, но приносят российским командам львиные доли призовых мест на международных соревнованиях. Так, на проходившей в начале декабря Международной естественнонаучной олимпиаде юниоров москвичи в составе российской сборной завоевали четыре медали. На их счету: одна золотая и три серебряные награды. Схожим образом ситуация складывается и на других международных олимпиадах, а также соревнованиях профессионального мастерства по стандартам WorldSkills.

Исследование PISA (Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся) — тест, оценивающий грамотность школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике — доказало высокую плотность качества образования в московских школах.

"Все школы прошли это исследование, и никаких вопиющих разрывов по качеству между школами нет", — отметил Исаак Калина.

Сегодня Москва входит в десятку мегаполисов-лидеров по качеству образования. Наработки московской системы образования уже берут на вооружение такие передовые в данной области города, как Хельсинки и Абу-Даби. Международные эксперты, в частности представители некоммерческой организации HundrED, прогнозируют, что Москва в ближайшие годы сделает прорыв в области школьного и профессионального образования.

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Темы Москва образование Исаак Калина пресс-конференция Департамент образования и науки города Москвы
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